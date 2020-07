Di Canio: "Conte è furioso con un solo calciatore e non è Lautaro Martinez" (Di lunedì 6 luglio 2020) La grande sorpresa della giornata numero 30 del campionato italiano di Serie A è stata sicuramente la sconfitta interna dell'Inter di Antonio Conte contro il Bologna. I nerazzurri hanno perso anche le ultime residue speranze di lottare fino alla fine per il titolo. Il distacco dalla Juventus capolista è di 11 punti. Troppi per pensare ad una clamorosa rimonta. Paolo Di Canio, nel suo intervento a SKY, ha cercato di analizzare il momento della Beneamata. Ecco le sue parole: Internazionale v... Leggi su 90min

Tira una brutta aria in casa Inter. La sconfitta interna contro il Bologna ha lasciato il segno nello spogliatoio nerazzurro. Un ko inaspettato soprattutto per come si erano messe le cose con la squad ...

