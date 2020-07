Coronavirus, focolai da Nord a Sud: ''Non siamo in una bolla'' (Di lunedì 6 luglio 2020) Tra arrivi e ritorni dall'estero e sovraffollamenti nelle case, sono diversi i focolai sparsi tra l'Emilia Romagna e la... Leggi su today

petergomezblog : #Coronavirus, nuovi focolai nel Mantovano: contagiati 68 lavoratori di macelli e salumifici - fattoquotidiano : Coronavirus, nuovi focolai nel Mantovano: contagiati 68 lavoratori di macelli e salumifici - Agenzia_Ansa : #Coronavirus ancora trend in aumento dei contagi, timori su nuovi focolai Da Veneto e Toscana ordinanze su cluster… - FerranteViola : RT @MyItaly3: @nzingaretti Semplicemente vergognosi! ?? in Italia il coronavirus era sotto controllo, e grazie ai vostri clandestini ci sono… - Stoico26356790 : RT @sabrimaggioni: #La7: “Focolai in Toscana Emilia R. Lazio Friuli VG Trentino Piemonte da cittadini provenienti da paesi extra #EU” Non… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus focolai Focolai e nuovi contagi di coronavirus, il governo: tamponi e Tso Corriere della Sera Tutti i virus insieme pesano il triplo dell’umanità

Ad oggi nel mondo le statistiche registrano 11,2 milioni di casi e 530 mila morti di Covid 19. Negli Stati Uniti, il paese più colpito, i casi sono quasi tre milioni e 132 mila le vittime. La pandemia ...

I focolai si allargano con nuovi casi In volo con un positivo: tre isolati

L’allarme è arrivato dal ministero della Salute. C’è un caso di coronavirus sul volo dall’Egitto. Nelle file prossime al contagiato c’è un cittadino residente a Firenze ma di origini egiziane che dev’ ...

