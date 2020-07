Comune di Fiumicino: oltre 200 multe, 3 stabilimenti chiusi e circa 40 sottoposti a controlli nel fine settimana (Di lunedì 6 luglio 2020) È stato un fine settimana particolarmente impegnativo per la Polizia Locale di Fiumicino. Se sabato, complice il meteo non proprio favorevole, l’afflusso di persone sulle spiagge è stato limitato, domenica sono stati tantissimi soprattutto i bagnanti. “Le donne e gli uomini della Polizia Locale – spiega la comandante Lucia Franchini – hanno fatto un lavoro egregio in due giorni davvero molto complicati. In tutto abbiamo dovuto chiudere tre stabilimenti per violazione delle norme anti-covid (due per assembramenti e uno per un evento musicale non autorizzato). controlli sono stati eseguiti in 40 attività, mentre sono 200 le multe emesse per sosta selvaggia e 37 gli interventi per la viabilità“. “Ancora, siamo intervenuti nell’incendio che si è sviluppato alle spalle del centro Da Vinci e, grazie al drone della ... Leggi su ilcorrieredellacitta

