Come resettare modem FRITZ!Box (Di lunedì 6 luglio 2020) In molte guide abbiamo citato il FRITZ!Box Come il miglior modem da utilizzare in ambito casalingo per migliorare la copertura della rete wireless e per ottenere molte funzioni aggiuntive spesso assenti sui modem forniti dagli operatori di telefonia. Convinti dalle recensioni e dai pareri positivi abbiamo deciso di piazzare il FRITZ!Box in casa ma, in seguito ad una configurazione errata ci siamo resi conto di aver peggiorato le prestazioni del modem e di voler procedere con il reset del dispositivo.Purtroppo il FRITZ!Box non possiede nessun foro in cui inserire uno stuzzicadenti o un ago per avviare la procedura di ripristino: dovremo seguire la procedura tramite interfaccia grafica o tramite un telefono DECT collegato ad esso.In questa guida vi mostreremo quindi Come resettare modem FRITZ!Box così da poterlo riportare alle impostazioni di fabbrica e ricominciare daccapo senza ... Leggi su navigaweb

