Chiamatemi Anna: da Netflix a Raidue. Gli appuntamenti (Di lunedì 6 luglio 2020) La prima stagione della serie Netflix “Chiamatemi Anna” arriva ogni pomeriggio su Raidue alle 15.25: trama e curiosità Su Netflix la terza ed ultima stagione è stata rilasciata a Gennaio 2020: ora la serie Chiamatemi Anna, tratta dai romanzi di Lucy Maud Montgomery è pronta al passaggio sulla tv generalista. Tutti gli episodi della prima stagione andranno in onda dal 6 Luglio su Raidue alle 15.25, dal lunedì al venerdì– La trama Meglio nota in Italia con il titolo di Anna dai Capelli Rossi (soprattutto grazie a un cartoon degli Anni Ottanta-Novanta) la serie racconta le vicende di Anna Shirley Cutberth, una ragazzina dalla fervida immaginazione che, dopo anni di soprusi subiti in orfanotrofio, viene adottata da una coppia di fratelli, Marilla e Matthew Cutberth, che in realtà inizialmente volevano ... Leggi su zon

