Casi di coronavirus in aumento in Australia, scatta il lockdown per oltre 6 milioni di persone (Di lunedì 6 luglio 2020) Da domani a mezzanotte 6,6 milioni di persone saranno isolate in Australia a causa di un aumento dei Casi di coronavirus a Melbourne. Lo riporta la Cnn. Il Victoria, dove si trova la città colpita, e... Leggi su feedpress.me

Ultime Notizie dalla rete : Casi coronavirus Coronavirus, ultimi dati: in Italia altri 192 casi e 7 vittime. Risalgono i malati, tamponi in calo Il Sole 24 ORE Coronavirus, nel Lazio 12 nuovi casi collegati a rientri dal Bangladesh. Test e tamponi a passeggeri del volo da Dacca

Altri 12 casi a Roma collegati a rientri dal Bangladesh: salgono così a 39 i casi di coronavirus collegati al paese asiatico. La Regione Lazio sta predisponendo l'ordinanza "per garantire che ...

Coronavirus: 9 casi in Irpinia, si teme focolaio Forse originato da persone che sono rientrate dall’estero

Preoccupano i nove nuovi contagi da Covid-19 in provincia di Avellino accertati nelle ultime 48 ore. I possibili focolai sarebbero stati originati probabilmente da persone che rientravano da paesi est ...

