Campari si trasforma in una N.V. regolata dal diritto olandese (Di lunedì 6 luglio 2020) (Teleborsa) – Campari trasferisce la sede legale in Olanda e si trasforma da S.p.A. in una Naamloze Vennootschap (N.V.), regolata dal diritto olandese. A partire dal 6 luglio, le azioni Campari continueranno ad essere quotate sul MTA, gestito da Borsa Italiana con il nuovo ISIN: NL0015435975. Il vecchio codice ISIN, prima della trasformazione, era IT0005252207. Leggi su quifinanza

Campari ha comunicato che, in relazione al traferimento della sede legale in Olanda e relativa trasformazione della regione sociale, il perfezionamento dell'operazione era previsto per il 4 luglio 202 ...

