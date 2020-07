Atac: casi incendio bus dimezzati nel 2020 (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma – “In relazione a notizie di stampa che impropriamente associano incendi su vetture di altre aziende a quelli avvenuti a vetture Atac e mescolano incendi di natura distruttiva con eventi minori, Atac sottolinea quanto segue: i casi di incendio distruttivi con vettura non piu’ recuperabile sono stati tre da inizio del 2020, dimezzati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno; i casi di principio di incendio non distruttivi dall’inizio dell’anno sono stati quattro, con una diminuzione rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso di circa il 30%. Tutte le vetture interessate da questi eventi sono o saranno recuperate al servizio”. È quanto precisa Atac in una nota. “Complessivamente, quindi, sommando le due tipologie (distruttivi e non distruttivi)- scrive l’azienda- abbiamo sette casi di incendi dall’inizio ... Leggi su romadailynews

QuinziUgo : @avatar_tor @InfoAtac Ci sono poche ragioni per casi del genere, e ruotano tutte attorno alla distrazione: malore,… - badkiki1 : @ermanscl0 @matteosalvinimi Il deposito Atac...a Roma, dove mi sembra abbia sede il Senato. Il lunedì il Senato non… -