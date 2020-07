Asia Argento, gli uomini la temono “mi definiscono un’assatanata” (Di lunedì 6 luglio 2020) Asia Argento: il rapporto speciale con la figlia non è come quello con gli uomini Asia Argento totalmente senza peli sulla lingua praticamente come sempre, parla del suo rapporto con gli uomini è svela che spesso incute timore e paura. Ne ha parlato a Il fatto quotidiano, raccontando un po’ di sé, sia del passato che del presente. Il suo ultimo progetto cinematografico ha a che fare con la figlia e la sua storia. L’obiettivo era lavorare con lei sia perché le avrebbe fatto tanto piacere, sia perché spesso non si conosce nemmeno ciò che in qualche modo ci appartiene. Le due hanno trascorso la quarantena insieme, tanti contrasti e tante le ribellioni, liti, bronci tutto terminato con la pace, baci e abbracci. Per loro è stato un insieme di emozioni e di sensazioni che hanno lasciato tante cose positive. Le due sono state a ... Leggi su kontrokultura

