Alex Zanardi operato: cinque ore sotto i ferri. Le condizioni (Di lunedì 6 luglio 2020) Alex Zanardi nuovamente operato: l’ex pilota si è sottoposto ad un nuovo intervento della durata di cinque ore. Le condizioni Alex Zanardi è stato operato di nuovo. Il campione olimpico è in ospedale da poco meno di un mese dopo un incidente durante la staffetta di “Obiettivo Tricolore” proprio di handbike. L’ex pilota si scontrò con un camion dopo aver invaso la corsia opposta, forse per un buco sull’asfalto. Ebbene, oggi Zanardi è finito nuovamente sotto i ferri. Un intervento chirurgico durato durato cinque ore circa. Al termine dell’operazione, l’uomo è stato portato in terapia intensiva, dov’è attualmente ricoverato, sedato e ventilato attraverso i respiratori. Sono stabili le condizioni cardio-respiratorie e metaboliche mentre resta grave la situazione ... Leggi su bloglive

matteosalvinimi : Forza Alex, gli italiani ti vogliono bene! - angelomangiante : Secondo intervento chirurgico poco fa per #Zanardi operato nuovamente al cervello. Due ore e mezza di intervento ne… - Corriere : Alex Zanardi operato di nuovo alla testa: condizioni stabili ma gravi - sportli26181512 : Alex Zanardi, nuovo intervento di 5 ore: 'Condizioni stabili, ma neurologicamente gravi': Nuovo bollettino medico s… - RompiballeI : RT @cmdotcom: Alex Zanardi, nuovo intervento di 5 ore: 'Condizioni stabili, ma neurologicamente gravi' -