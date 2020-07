Accelerate in Israel, un programma per le start-up italiane (Di lunedì 6 luglio 2020) Accelerate in Israel”, il programma promosso dall’Ambasciata d’Italia in Israele per facilitare alle start-up italiane un periodo di accelerazione in Israele, è di nuovo operativo. Il bando è disponibile sul sito web dell’Ambasciata d’Italia in Israele e le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 31 luglio 2020. Accelerate in Israel” è uno strumento di sostegno finanziato nel quadro dell’Accordo di Cooperazione scientifica tecnologica industriale Italia-Israele e l’edizione di quest’anno può contare su un budget raddoppiato grazie al supporto di Agenzia ICE, che ha deciso di allargare a Israele la sua iniziativa “Global start up Program”. Il programma è organizzato in collaborazione con la Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la ... Leggi su ildenaro

