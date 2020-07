Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2020 ore 11:30 (Di domenica 5 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 5 LUGLIO 2020 ORE 11:20 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA INIZIAMO DALLA A12 Roma TARQUINIA DOVE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DI MACCARESE IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA’ CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA ARANOVA E PALIDORO IN DIREZIONE LADISPOLI SI PROCEDE INCOLONNATI SULLA PONTINA TRA IL GRANDE RCCORDO ANULARE E VIA DI PRATICA DI MARE IN DIREZIONE POMEZIA SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLA LITORANEA CON CODE TRA IL LIDO DI OSTIA ED ANZIO IN AMBO LE DIREZIONI PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO: RICORDIAMO CHE PER IL PERIODO ESTIVO FINO AL 6 SETTEMBRE SONO ATTIVI NUOVI COLLEGAMENTI VELOCI DA PONZA CON NAPOLI E CON IL CIRCEO. INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO ... Leggi su romadailynews

