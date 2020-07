Torta di Mele light: tanta frutta, pochi grassi e meno di 160 kcal! (Di domenica 5 luglio 2020) La Torta di Mele light è una ricetta leggerissima, semplice e davvero gustosa! Perfetta da realizzare in estate, grazie alla freschezza delle Mele, idratanti, nutrienti, ricche di vitamina C e sali minerali. Con sole 160 kcal, priva di burro, è ideale per chi vuole dimagrire e seguire una corretta e sana dieta, ma senza rinunciare al dolce! Provate una fetta di Torta a colazione, inzuppata in una tazza di tè o di latte e caffè, oppure a metà giornata, per una merenda ricca di energia, accompagnata da una pallina di gelato alla crema. Ideale anche a fine pasto, per conquistare i vostri ospiti!Curiose? Iniziamo! Torta di Mele light: ingredienti e preparazione. Per questa ricetta, procuratevi: latte, q.b. limone, q.b. succo farina tipo 00, 230 g Mele, 1 kg zucchero, 100 g uovo, 1 lievito per dolci, 1 bustina olio di semi, 1 tazzina da ... Leggi su pianetadonne.blog

In America il 4 luglio si festeggia l'Indipendence Day, ovvero la festa dell'indipendenza degli Stati Uniti, giorno in cui si ricorda l'adozione della Dichiarazione di indipendenza il 4 luglio 1776

