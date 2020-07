Tecnologia e calciomercato: da Chiavari una piattaforma che monitora infortuni e altri dati dei calciatori. In Serie A già 8 club la usano (Di domenica 5 luglio 2020) Quando si acquista un’auto, si vuole sapere tutto, dai dettagli del motore al più piccolo degli optional. Il futuro del calciomercato sta prendendo la stessa abitudine. A contribuire a questo cambio di approccio ci sono piattaforme come Noisefeed, una società nata nel 2017 a Chiavari, dalle parti di Genova, che danno la possibilità agli addetti ai lavori di avere a disposizione ogni informazione utile sul calciatore. Un pass per studiare la storia di ogni giocatore. Il database non solo raccoglie dati statistici e monitora le attività sui social network dei calciatori, ma per la prima volta traccia e analizza anche la cronaca degli infortuni che ogni atleta ha subito nell’arco della propria carriera. Un resoconto dettagliato e analitico che permetta alle società di conoscere qual è il passato medico di ogni calciatore, in modo da ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il calcio è in continua evoluzione, la tecnologia sta entrando sempre con maggiore intensità in ogni attività, dall’allenamento allo scouting: il valore dell’intuizione, quelle che fanno innamorare i ...

