Sindaco di Salerno tra i rifiuti, Codacons: "Il territorio va controllato quotidianamente" (Di domenica 5 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Codacons Campania in merito alla situazione rifiuti a Salerno e alla perlustrazione del Sindaco Napoli in via Ligea. "Abbiamo appena visto le foto del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che "è al lavoro – in mezzo ai sacchi di immondizia di via Ligea – per individuare i responsabili…" altro non siamo riusciti a leggere, ma presumiamo che l'articolo continuasse così: "…i responsabili di una situazione intollerabile che ha portato ad un aumento esponenziale di topi, blatte e quant'altro in città". Queste foto da un lato ci fanno felici per l'intervento personale del Sindaco, ma non dovremmo essere sempre noi a chiedere interventi continui, ma sarebbe necessaria un'azione mirata e costante

