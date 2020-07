Roma, nuovamente in fiamme un autobus ATAC: nessun ferito (Di domenica 5 luglio 2020) Pochi minuti fa è andato nuovamente in fiamme un autobus ATAC a Roma, con il mezzo che ha preso fuoco lungo Via della Sorbona all’altezza dello svincolo GRA all’uscita Torrenova. See image gallery at www.ilcorrieredellacitta.com Le fiamme propagatesi intorno alle 13:50, hanno visto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco provenienti dalla Caserma del Tuscolano 2 (12A). I pompieri occorsi sul posto hanno stabilito che ad andare in fiamme fosse un bus dell’ATAC, accertandosi anche come passeggeri e autista del mezzo non fossero rimasti coinvolti nel brutto incendio. Fortunatamente non c’è stato nessun ferito, ma il mezzo della municipalizzata Romana è andato completamente carbonizzato. Sul posto è dovuta intervenire un autobotte dei Vigili del Fuoco, coadiuvata dall’ausilio della Polizia di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

