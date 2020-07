Rise serie tv dal 5 luglio in seconda serata su Canale 5 (Di domenica 5 luglio 2020) Ha per titolo Rise la nuova serie tv di genere musicale che Canale 5 propone da domenica 5 luglio in seconda serata.Il primo episodio ha per titolo: Risveglio di primavera. La prima, e unica stagione, si compone di dieci episodi che la rete leader Mediaset manda in onda in numero di due a settimana. E’ stata trasmessa negli Stati Uniti, da NBC, dal 13 marzo al 15 maggio 2018. Nell’autunno dello stesso anno è arrivata in visione pay su Premium Stories. Adesso la visione della serie è in chiaro. E’ stata cancellata dopo la prima stagione. Rise serie tv – trama generale, protagonista, location Ideata da Jason Katims, la serie si basa sul libro dal titolo completo Drama High: The Incredible True Story of a Brilliant Teacher, a Struggling Town, and the Magic of Theater. Si tratta di un libro di saggistica del 2013 dello scrittore del New York Times ... Leggi su maridacaterini

