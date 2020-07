Probabili formazioni Atalanta-Sampdoria: data, orario e come vederla in tv e streaming (Di lunedì 6 luglio 2020) Le Probabili formazioni di Atalanta-Sampdoria, match valido per la trentunesima giornata della Serie A 2019/2020. Ecco data orario e come vederla in tv e streaming: da una parte gli orobici che non vogliono arrestarsi in questa loro marcia trionfale verso la qualificazione alla prossima Champions League, dall’altra i doriani che vogliono ottenere punti per la salvezza. Calcio d’inizio alle ore 21.45 di mercoledì 8 luglio, diretta tv su Sky Sport Serie A e streaming su Sky Go. Queste le scelte dei due tecnici. QUI Atalanta – Gasperini potrebbe finalmente decidersi a lanciare Ilicic da titolare dopo la serie di panchine, prenderebbe il posto di Malinovskyi. Castagne, in gran forma, potrebbe far rifiatare Hateboer, mentre davanti tornano Zapata e Gomez dal 1. QUI Sampdoria – Ancora out Quagliarella, confermato Gabbiadini in attacco. Jankto rinfoltisce la ... Leggi su sportface

zazoomblog : Probabili formazioni 30^ giornata: Napoli-Roma Callejon dal 1'. Giallorossi con Dzeko e Kluivert - #Probabili… - ArmandoAreniell : Hellas Verona-Inter, le probabili formazioni: conferma per Lukaku in attacco - infoitsport : Napoli-Roma, le probabili formazioni: Gattuso cambia l'attacco - infoitinterno : Napoli-Roma: probabili formazioni e dove vedere la partita - Napoli ZON - infoitinterno : Napoli-Roma: probabili formazioni e dove vederla in tv -