Pagelle Inter-Bologna: Lautaro sbaglia un rigore. Un rosso a testa (Di domenica 5 luglio 2020) Le Pagelle e la cronaca di Inter-Bologna: felsinei espugnano Milano. Furia nerazzurra su Lautaro: peggiore in campo, sbaglia un rigore sull’1-0. Un espulso a testa L’Inter cede clamorosamente in casa contro il Bologna; subisce la rimonta e scivola a -11 dalla Juventus capolista. Inter subito propositiva ed al 10′ sfiora il vantaggio, ma è il Bologna a fare tutto da solo; retropassaggio di Dijks per Skorupski che riesce ad evitare l’autogol con un estirada miracolosa. Due minuti ed i nerazzurri vanno in rete con Lukaku su assist di Young; rete, però, annullata perché il belga si aggiusta il pallone con il braccio. La rete, però, arriva al 21′; cross di Young, incornata di Lautaro Martinez che finisce sul palo, Lukaku è il più lesto sulla respinta e realizza il vantaggio. Poco prima della ... Leggi su bloglive

