Oroscopo 5 luglio classifica segni: Toro in pole position, Bilancia siate più calmi (Di domenica 5 luglio 2020) L’Oroscopo del 5 luglio pone i Toro in prima posizione. Grande recupero per i Pesci, mentre i Bilancia dovrebbero essere più calmi Oroscopo prime sei posizioni 1 Toro. L’Oroscopo del 5 luglio denota una giornata all’insegna dell’energia. Vi sentirete particolarmente vivi e pieni di voglia di fare e di mettervi in gioco. La cosa importante, però, è mantenere alta questa energia anche quando il transito della Luna in trigono a Urano passerà via. 2 Pesci. Periodo di novità e di cambiamenti per i nati sotto questo segno. Nel lavoro potrebbero arrivare delle promozioni, anche se dovete prestare attenzione, non tutti sono sinceri. In amore, invece, è giunto il momento di prendere una decisione. O dentro o fuori, è proprio il caso di dirlo. 3 Scorpione. Giornata molto improntata sulle emozioni. Oggi sarete particolarmente ... Leggi su kontrokultura

