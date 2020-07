Napoli-Roma 2-1: Lorenzo Insigne trova il goal della vittoria col suo classico tiro a giro (Di domenica 5 luglio 2020) Il Napoli ospita la Roma al San Paolo dopo la sconfitta con l’Atalanta. Gennaro Gattuso conferma Lorenzo Insigne dal primo minuto, insieme ad Arkadiusz Milik e José Callejon. Il polacco sembra impensierire molto Pau Lopez, pressato troppo nei rilanci. La Roma si fa sentire solo al 23′, con una botta da fuori di Lorenzo Pellegrini, deviata in calcio d’angolo. I giallorossi perdono Chris Smalling per infortunio e poco dopo rischiano di subire goal: Mario Rui disegna un cross perfetto per la testa di Arkadiusz Milik, che colpisce la traversa; inutile la risposta di testa da parte di José Callejon, che spara alto. Nella ripresa, però, lo spagnolo si riscatta. È ancora Mario Rui a pennellare in area, dove il numero 7 azzurro colpisce in spaccata per bucare Pau Lopez al 54′. Dopo appena 6 giri di orologio, però, Henrikh Mkhitaryan ... Leggi su calciomercato.napoli

