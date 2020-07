Meloni ridicolizza i 5S: «Le pensioni di invalidità sono aumentate grazie a noi e loro lo nascondono» (Di domenica 5 luglio 2020) Giorgia Meloni svergogna i grillini. Le pensioni di invalidità saranno aumentate. La commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento a prima firma della leader di Fratelli d’Italia e sottoscritto da tutti i capigruppo in commissione, che crea un fondo ad hoc per gli aumenti degli assegni d’invalidità al 100%. Ma i 5Stelle si vogliono intestare il successo della battaglia. E gridano”il merito è nostro”. Sul sito del Movimento si legge infatti: «Portiamo le pensioni d’invalidità al 100% da 285 euro a 516 euro. Dopo diversi anni di assoluto immobilismo, abbiamo dimostrato che se c’è la volontà politica, è possibile cambiare le cose in meglio». Meloni: «FdI si batterà sempre per i diritti dei più fragili» Peccato che in ... Leggi su secoloditalia

