LIVE - Napoli-Roma 0-0: iniziata la ripresa! (Di domenica 5 luglio 2020) premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il LIVE 22.50 - SI RIPARTE! iniziata la ripresa!22. Leggi su tuttonapoli

matteosalvinimi : Io adoro il confronto, ma ieri a #Mondragone volavano pietre. Non saranno però 4 delinquenti dei centri sociali o… - zazoomblog : Napoli Roma 0-0 LIVE: Zielinski ci prova Pau Lopez ancora attento - #Napoli #LIVE: #Zielinski #prova - siamo_la_Roma : ? Riparte la sfida del San Paolo ? 0-0 il risultato parziale ?? Segui la diretta con noi #ASRoma - forzaroma : 46' - Inizia la ripresa al San Paolo. Primo possesso del Napoli. Niente cambi all'intervallo #NapoliRoma 0-0 - LIVE #ASRoma #SerieA - corgiallorosso : LIVE Napoli-Roma 0-0 – Inizia la ripresa -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Napoli

41' - PELLEGRINI! Dal lato corto dell'area del Napoli Spinazzola fa partire un cross basso, che Spinazzola raccoglie in qualche modo sul secondo palo. A sua volta centra l'ex Chelsea, all'indietro per ...La sfida del San Paolo tra Napoli e Roma chiude il calendario della 30esima giornata di Serie A. Entrambe le compagini sono reduci da un turno infrasettimanale che non ha detto bene: i partenopei sono ...