L’Atalanta soffre ma espugna la Sardegna Arena. Tris della Samp contro la Spal. Riscatto Fiorentina a Parma. Il Brescia vince e spera (Di domenica 5 luglio 2020) Non si ferma l'Atalanta di Gasperini che alla Sardegna Arena trova una vittoria molto sofferta. I bergamaschi vincono 1-0 grazie al rigore di Muriel. Incredibile harakiri dell'Udinese in casa contro il Genoa. I bianconeri avanti 2-0 si fanno recuperare nel finale terminando il match sul 2-2. Ottima vittoria del Brescia contro il Verona, ma i tre punti potrebbero anche non bastare a Lopez. La Fiorentina dopo il 3-1 contro il Sassuolo rialza la testa e batte il Parma in trasferta 1-2.Cagliari - Atalantacaption id="attachment 987349" align="alignnone" width="300" Atalanta (Getty Images)/captionPartita vivace quella della Sardegna Arena tra Cagliari e Atalanta. La squadra di Zenga nel primo tempo gioca bene e trova anche un euro gol con Simeone. L'attaccante però vedere annullare il gol per un tocco di mano precedente. La partita cambia poi al 26esimo del primo tempo ... Leggi su itasportpress

