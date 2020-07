Fedez contro don Lello: “La Chiesa protegge i preti pedofili!” – VIDEO (Di domenica 5 luglio 2020) Fedez contro don Lello, il famoso cantante ha risposto ad un VIDEO pubblicato dal sacerdote che riguarda il testo dell’ultima sua canzone. Don Alberto ha pubblicato delle storie su Instagram in cui cerca di attirare l’attenzione del notissimo cantante italiano Fedez. L’uomo infatti, nel suo ultimo album e precisamente nella canzone, precisamente ROSES, fa una … L'articolo Fedez contro don Lello: “La Chiesa protegge i preti pedofili!” – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

