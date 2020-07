F1, Vettel scherza: “Contento di essermi girato solo una volta” (Di domenica 5 luglio 2020) “Onestamente sono contento di essermi girato soltanto una volta, oggi è stato veramente difficile guidare la macchina. Ho dato il massimo, il finale è stato divertente ma il risultato non è quello che volevo“. Così un insoddisfatto Sebastian Vettel al termine del Gran Premio d’Austria che ha visto il tedesco della Ferrari concludere al decimo posto anche in virtù di un testacoda dopo un contatto con la McLaren di Carlos Sainz. “Siamo arrivati vicini con Sainz – ha spiegato Vettel nel post gara -. Lui si è spostato verso l’interno e io ho perso il posteriore, cosa che è successa un paio di volte oggi. Dobbiamo guardare cosa non è andato bene, la macchina è stata davvero difficile da guidare”. Leggi su sportface

