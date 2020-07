Barbara Alberti al GF Vip per superare lo shock di un’aggressione (Di domenica 5 luglio 2020) Barbara Alberti, scrittrice, sceneggiatrice, giornalista, personaggio televisivo… ha fatto un bilancio della sua vita e delle sue esperienze in una lunga intervista al Corriere della Sera. Tra gli amori del passato, la sua vita da scrittrice, il rapporto con il figlio e tanto altro, Barbara Alberti ha anche svelato il motivo che l’ha spinta a partecipare al Grande Fratello Vip. Barbara Alberti al GF Vip La scrittrice non è scesa nei dettagli, ma da quel poco che ha rivelato, ha scelto di partecipare all’ultima edizione del Grande Fratello Vip oltre che per il compenso, perché reduce da un’aggressione. “In tv mi sono divertita in modo indecente” ha raccontato “Reduce da un’aggressione, ero sotto shock. Sono andata lì imbottita di Lexotan. In una notte ho scordato tutto”. Oltre queste poche parole ... Leggi su thesocialpost

