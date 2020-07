Allarme per missione Nato, attivati due F35 italiani in Islanda (Di domenica 5 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nella mattinata di oggi, nell’ambito della missione Nato di Air Policing “Northern Lightning II”, i caccia italiani F-35A Lightning rischierati a Keflavik in Islanda si sono alzati in volo. L’ordine di decollo rapido – in gergo tecnico Scramble – è stato lanciato dal Combined Air Operations Centre (CAOC) Nato con sede a Uedem (Germania) e quindi gestito dal Control & Reporting Center (CRC) di Keflavik (Islanda).Si tratta della prima attivazione di “Alpha scramble” per i caccia intercettori italiani impegnati nell’operazione a sorveglianza dello spazio aereo nord europeo. L’attivazione dei velivoli F-35A in Quick Reaction Alert (QRA) è stata richiesta in quanto alcuni velivoli erano entrati non identificati si stavano dirigendo verso lo spazio aereo islandese. La prima coppia di ... Leggi su ildenaro

(ANSA) NAPOLI, 5 LUG - Una donna di 80 anni residente nel quartiere Posillipo di Napoli in un appartamento di edilizia residenziale pubblica è morta di infarto all'ospedale Cardarelli. Il decesso vien ...

LONDRA (Inghilterra) – All'indomani dal 'Super Saturday' e la riapertura dei pub in Inghilterra dopo il lockdown per il Coronavirus, con folle di clienti e calca, il sindaco di Londra Sadiq Khan lanci ...

