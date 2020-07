70 vittime di Epstein nel Regno Unito si sono fatte avanti, ne mancano ancora molte, afferma l’avvocato statunitense. (Di domenica 5 luglio 2020) “molte” vittime inglesi del defunto Jeffrey Epstein devono ancora farsi avanti, ha affermato l’ avvocato statunitense anninciando un fondo per il risarcimento per le vittime. Epstein, ex amico del Duca di York , trascorse diverso tempo a Londra negli anni ’90, quando presumibilmente abusò di ragazze minorenni di appena 14 anni. Lo scorso agosto, il disgustoso finanziere americano si è ucciso prima di affrontare un processo per traffico sessuale e svariate accuse di cospirazione. Giovedì,la dama dei salotti inglesi Ghislaine Maxwell è stato accusato negli Stati Uniti di facilitare tale sfruttamento sessuale delle ragazze. Nel frattempo, le vittime possono ora presentare reclami contro i beni di Epstein valutati intorno ai $ 630 milioni attraverso ... Leggi su databaseitalia

È stata amica di Bill Clinton, Donald Trump e JFK junior, ha frequentato i salotti più mondani del mondo anglosassone, i matrimoni dei Kennedy così come le feste dei reali inglesi. Basta digitare il s ...

È stata amica di Bill Clinton, Donald Trump e JFK junior, ha frequentato i salotti più mondani del mondo anglosassone, i matrimoni dei Kennedy così come le feste dei reali inglesi. Basta digitare il s ...