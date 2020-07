Umberto Bossi ricoverato in ospedale a Varese (Di sabato 4 luglio 2020) Lavinia Greci Il fondatore della Lega è in cura nel reparto di Gastroenterologia e, secondo alcune fonti vicine alla famiglia, non sarebbe in gravi condizioni. Il leader era già stato portato nella struttura di Varese nel 2019 e nel 2004 Il fondatore della Lega, Umberto Bossi, ieri sera, è stato ricoverato in ospedale a Varese, nel reparto di Gastroenterologia, per un malore. Secondo le prime informazioni, fornite ad Agi da alcune fonti ospedaliere, le sue condizioni non sarebbero gravi. Fonti vicine alla famiglia avrebbero confermato che il senatore si sarebbe sottoposto ad alcuni controlli programmati e che non avrebbe complicazioni di salute tali da costringerlo in ospedale. Il "Senatur", che oggi ha 78 anni, era stato ricoverato nella stessa struttura ospedaliera il 14 febbraio dello scorso anno, dopo aver accusato un malore nella sua abitazione di ... Leggi su ilgiornale

SkyTG24 : Varese, ricoverato in ospedale Umberto Bossi - RaiNews : Umberto Bossi, fondatore della Lega,è in ospedale a Varese, dove è stato portato ieri sera in ambulanza. La notizia… - zazoomblog : Varese: paura per Umberto Bossi ricoverato in ospedale - #Varese: #paura #Umberto #Bossi - ilmolisan0 : RT @repubblica: Umberto Bossi ricoverato in ospedale a Varese - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: #Bossi ricoverato a Varese. Le sue condizioni non sono gravi. -