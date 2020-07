Ultime Notizie Roma del 04-07-2020 ore 10:10 (Di sabato 4 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con informazioni e Gabriella Luigi in studio fiammata dei contagi covid in Veneto dove la battaglia sembrava vinta e che invece ha visto risalire il rischio da Basso ed elevato con le reti salito da 043 a 163 una nuova ordinanza restrittiva per inasprire le regole sulla prevenzione del contagio del covid verrà presentata la prossima settimana lo ha annunciato il governatore Zaia Alla luce di assembramenti e dei comportamenti sconsiderati di troppe persone se no le misure previsto anche il ricovero coatto per chi rifiuta le cure all’ultimo rilevamento 223 nuovi casi in Italia 15 le vittime ha superato la soglia degli 11 milioni di casi coronavirus nel mondo 523 mila morti a riportarlo l’aggiornamento University secondo la quale i contagi sono per le 7oltre 11 milioni nuovo record di casi negli ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie. In America Latina il virus non arretra: situazione grave in Brasile Fanpage.it Monza, nessun contagio. Allevi “Situazione stabile”. L’aggiornamento dei sindaci

A comunicare la bella notizia è il sindaco Dario Allevi ... la pubblicazione dei dati relativi ai contagi” ha spiegato il primo cittadino. Nelle ultime tre settimane, infatti, la curva sembra ormai ...

Ultimate Tennis Showdown e Perugia: il programma di sabato 4 luglio. C’è Berrettini-Tsitsipas

Giornata di finali a Perugia, dove si sta disputando la seconda tappa – questa volta aperta a tennisti di tutte le nazioni – del Mef Tennis Tour, che per ragioni di sponsor ha preso a chiamarsi ‘ZzzQu ...

