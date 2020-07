Ultime Notizie Roma del 04-07-2020 ore 07:10 (Di sabato 4 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con informazioni Gabriella Luigi in studio slitta lunedì il Consiglio dei Ministri sul decreto semplificazioni mentre scontro sulla legge elettorale Renzi chiede di cambiarla al PD dà l’ultimatum intanto Partito Democratico e Movimento 5 Stelle si dividono a Strasburgo in un voto tecnico in commissione il testo finale del provvedimento sulle semplificazioni conterrà 50 articoli su appalti digitalizzazione della pubblica amministrazione semplificazioni normative modifiche norme come l’abuso d’ufficio è il danno erariale non esistono condoni ha precisato il ministro patuanelli tre emendamenti taxi e i servizi di noleggio con conducente che potranno essere utilizzati per i servizi di linea per il trasporto delle persone altri 20 milioni per il bonus bici è un mesedi ... Leggi su romadailynews

fanpage : Un mutazione genetica del #COVID, diventata ora pandemica, che permette al virus di replicarsi meglio e più velocem… - fanpage : Il dolore del medico che si ammalò: “L’indolenza della Regione Lombardia è costata migliaia di morti” - fanpage : Speranza: “#Zaia chiede il carcere per chi non rispetta le regole? Lo prevede già la legge” - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 04-07-2020 ore 07:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - micheleficara : Leggi le ULTIME NOTIZIE di Assodigitale del 07/04/2020 - -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie: Fanpage.it Biella, troppi morti investiti dalle auto: giro di vite sull’omicidio stradale

Giro di vite sugli omicidi stradali a Biella. A far da spartiacque il primo arresto, che ha visto finire ai domiciliari Massimiliano Alia per l'investimento a Sandigliano del pensionato Franco Garella ...

Palma di Montechiaro Capitale Italiana Cultura, Distretto Valle dei Templi sostiene candidatura

Anche il Distretto Turistico Valle dei Templi per la candidatura di Palma di Montechiaro a Capitale Italiana della Cultura. E’ stato firmato ieri il protocollo d’intesa tra il Comune di Palma e il Dis ...

Giro di vite sugli omicidi stradali a Biella. A far da spartiacque il primo arresto, che ha visto finire ai domiciliari Massimiliano Alia per l'investimento a Sandigliano del pensionato Franco Garella ...Anche il Distretto Turistico Valle dei Templi per la candidatura di Palma di Montechiaro a Capitale Italiana della Cultura. E’ stato firmato ieri il protocollo d’intesa tra il Comune di Palma e il Dis ...