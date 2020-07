Traffico Roma del 04-07-2020 ore 13:30 (Di sabato 4 luglio 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione rallentamenti per Traffico sulla carreggiata esterna del raccordo anulare dallo svincolo della Anagnina fino alla Romanina numerosi gli incidenti Bianca a causa del maltempo e della pioggia rallentamenti per un incidente avvenuto sulla circonvallazione Ostiense all’altezza di via Nicolò da Pistoia nella zona di Borghesiana si viaggia a rilento per un altro incidente in via di Vermicino nei pressi di via Lentini all’Euro fino alle 14 possibili disagi per il Traffico nella zona adiacente al centro congressi la nuvola per un evento alla presenza del presidente del consiglio per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Silvia shoebuy tutto al prossimo aggiornamento un servizio a cura di AC e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde ... Leggi su romadailynews

n questo momento sulla capitale si sta abbattendo un incredibile nubifragio che sta creando diversi disagi alla viabilità ordinaria. Strade allagate, traffico in tilt e fiumi d’acqua per le strade. Qu ...

Buche in via Roma: partono i cantieri La riasfaltatura farà deviare il traffico Attenzione ai divieti da martedì

Per i lavori di riasfaltatura e di copertura delle buche in via Roma, nel tratto tra la rotatoria con via Ginzburg e l’intersezione con via Guinizzelli, da martedì e non oltre le 19 di mercoledì sarà ...

