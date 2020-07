Programma sicurezza: fondi per controllo territorio alla Polizia Locale (Di sabato 4 luglio 2020) Ammontano a 3,6 milioni di euro i fondi che la Regione destinerà al Programma sicurezza 2020. Il provvedimento, approvato in via definitiva, ha ricevuto l’ok della giunta regionale su proposta dell’assessore competente Pierpaolo Roberti nel corso dell’ultima seduta dell’esecutivo svoltasi a Pordenone. Oltre all’incremento delle dotazioni tecnologiche dei vari comandi, la cifra messa a disposizione potrà servire anche per l’adeguamento dei comandi alle nuove esigenze legate al Covid ma anche per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e materiale per la sanificazione dei locali. La parte più cospicua delle risorse è quella per gli interventi finanziati in conto capitale destinati ai corpi di Polizia Locale. A tal proposito la cifra ammonta complessivamente a 2 milioni di euro. I fondi potranno essere ... Leggi su udine20

Il programma degli Incontri d'Estate 2020 vuole accompagnare ... con alcune restrizioni e maggiore attenzione alla sicurezza, ma con tanta voglia di ritrovarci e condividere momenti speciali dopo i ...

