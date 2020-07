Premio Don Diana, Speranza: “A Mondragone focolaio normalizzato in breve tempo” – VIDEO (Di sabato 4 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Dobbiamo essere veloci, determinati per poter ricondurre i focolai alla normalità nel più breve tempo possibile. Questa è la nostra sfida. A Mondragone questo lavoro è stato fatto”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza, in visita a Casal di Principe (Caserta) dove ha partecipato alla cerimonia di consegna del Premio dedicato alla memoria di Don Peppe Diana, il prete ucciso dai Casalesi il 19 marzo del 1994. “Quando abbiamo iniziato le aperture dal 4 maggio – ha proseguito Speranza – eravamo consapevoli che avremmo avuto una stagione in cui dovevamo convivere con il virus. Il virus non è stato sconfitto, c’è ancora e dobbiamo tenere un atteggiamento di massima cautela. Il punto è che i focolai ci sono, ci saranno e continueranno ad ... Leggi su anteprima24

