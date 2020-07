“Non è così gnocca per poter essere violentata”: la frase di Chaparrito che fa scandalizzare (Di sabato 4 luglio 2020) In questo periodo, purtroppo, con la serie di cambiamenti che stiamo notando nel mondo, continuiamo a vedere una serie di vergognosi episodi di violenza su donne e sulle minoranze etniche, politiche e religiose, in questo articolo,oggi purtroppo parleremo di quei eventi inerenti la violenza sulle donne. Victoria Perez, conosciuta ai più col nome di VikkiKitty, è una abilissima gamer e streamer messicana che si occupa sopra del mondo degli Esports inerenti i giochi Nintendo e quelli della Blizzard, in particolar modo Super Smash Ultimate, gioco il quale le fece conoscere colui che nel 2016 la violentò, Christian “Hyuga” Medina , evento che , logicamente, sconvolse Perez, ma tutto questo non la fermò. Nel 2018, un altro celebre streamer del capolavoro Nintendo, il noto Chaparrito ,durante la visione di un video di VikkiKitty disse che non riusciva a ... Leggi su esports247

EnricoLetta : Gli Spagnoli hanno dubbi nell’usarlo perché hanno alternative valide e sui mercati possono ottenere denaro a tassi… - carlosibilia : Il #centrodestra non vuole mollare i privilegi provando a reintrodurli ogni volta che può. Così è andata anche in… - CardRavasi : L'uomo non si deve accontentare di un Dio pensato perché così, quando il pensiero ci abbandona, ci abbandona anche Dio. (Meister Eckhart) - IBadaracco : @Vickiegogreen Un genio veramente. Così se c’è un focolaio lei non è avvisata e può tranquillamente circolare infet… - Franco32656300 : @Catone63951699 Dovrebbero prevedere davvero la galera per gente così. Ma il reato di omicidio colposo o di diffusi… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non così Legge contro l’omofobia: perché è necessario parlare di “genere” La Repubblica