Nei processi contro Berlusconi Cicchitto | la verità su forzature e sentenze

Caro direttore, nei processi politici - e tutti i 70 processi contro Silvio Berlusconi dal 1994 al 2013 sono stati processi politici - l'aspetto mediatico è decisivo. Ora mentre successivamente ci fu un'attenzione morbosa sui processi riguardanti le olgettine l'attenzione sul cosiddetto processo Mediaset riguardante l'evasione fiscale fu molto bassa da parte di tutti, di chi attaccava, ma anche di chi si difendeva per il carattere tecnico della materia. Eppure quello fu il processo che con un'ulteriore forzatura avvenuta al Senato nel 2013 portò Berlusconi fuori dal parlamento. Invece se, indipendentemente dal pentimento del magistrato Amedeo Franco si fosse seguito con attenzione il processo e lette le carte esso era chiaramente incredibile e forzato in tutto, nei tempi, nelle procedure, nella sostanza. In primo luogo i tempi. In genere in Italia i tempi dei ...

T utto vero, e tutto noto da tempo alla Corte europea dei diritti dell'Uomo. A tre giorni dalle rivelazioni sui colloqui tra Silvio Berlusconi e il giudice Amedeo Franco, relatore in Cassazione del pr ...

