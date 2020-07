Meteo ROMA: qualche disturbo e più fresco, ma poi tornano SOLE e CALDO (Di sabato 4 luglio 2020) Il Meteo su ROMA presenterà un po' di variabilità sabato, ma con basso rischio di fenomeni. Tra domenica e lunedì tornerà ad affermarsi l'anticiclone, con bel tempo e temperature in rialzo. Sabato 4: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 19°C a 30°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud/Sud-Est 5 Km/h, raffiche 35 Km/h. Zero Termico: circa 3700 metri. Domenica 5: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 19°C a 33°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, stazionaria. Vento: in media da Nord 6 Km/h, raffiche 26 Km/h. Zero Termico: circa 4300 metri. Lunedì 6: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 19°C a 34°C. Pressione atmosferica media: 1009 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest/Nord-Ovest 7 Km/h, raffiche 35 Km/h. Zero Termico: circa 4400 ... Leggi su meteogiornale

MeteoNonnaRoma : Domani ce sarà er sole! Te lo dice nonna tua! Bello tondo e brillante ner cielo come 'na porpetta fritta! #meteo #roma #sole - infoitinterno : Allerta meteo Lazio, addio sole: temporali in arrivo e temperature in calo su Roma e provincia - FVerdi79 : RT @Roma: Mattina nubi sparse con possibili piovaschi, Pomeriggio nubi irregolari con moderati temporali, Sera sereno con innocue velature.… - Roma : Mattina nubi sparse con possibili piovaschi, Pomeriggio nubi irregolari con moderati temporali, Sera sereno con inn… - Roma : Cielo sereno per l'intera giornata. Temperature attese: 21°/33°C. Ecco le previsioni #meteo per domani:… -