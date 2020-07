Meteo MILANO: netto miglioramento, torna l'estate dopo il break (Di sabato 4 luglio 2020) Il Meteo su MILANO si rimetterà al bello fin da sabato, con il nuovo rinforzo dell'anticiclone che farà salire le temperature in particolare tra domenica e lunedì. Successivamente, potrebbero aversi nuove interferenze d'aria fresca e instabile. Sabato 4: quasi sereno. Stima Pioggia 2 mm. Temperatura da 19°C a 29°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud/Sud-Est 5 Km/h, raffiche 23 Km/h. Zero Termico: circa 3800 metri. Domenica 5: sereno. Temperatura da 20°C a 31°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Est 4 Km/h, raffiche 17 Km/h. Zero Termico: circa 4400 metri. Lunedì 6: quasi sereno. Temperatura da 21°C a 32°C. Pressione atmosferica media: 1010 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Est 4 Km/h, raffiche 22 Km/h. Zero Termico: ... Leggi su meteogiornale

meteosmaniotto : News Meteo. Diretta Meteo: temporale con grandine a Milano e quasi tutto il Nord e parte del Centro Italia. VIDEO L… - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - VIDEO METEO Temporale di nuovo a Segrate 4km ad Est Milano alle ore 23 00 del 3 lug… - justLucreziaM : #3FattiDiOggi: - Le previsioni meteo di Milano: se dicono che pioverà, pioverà - Vorrei adottare un canguro - Lavor… - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - VIDEO METEO Temporale con grandine a Segrate (4km ad Est Milano) alle ore 19:00 del… - uffailnick1 : Dire che sta piovendo è un eufemismo Ma pure dire che sta diluviando pare poco #milano #meteo -