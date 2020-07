Lo straziante addio della mamma di Elena e Diego ai suoi gemellini sulle note di Un senso (Di sabato 4 luglio 2020) E’ davvero difficile trovare un senso, perchè tutto quello che è accaduto a Elena e Diego non ha nessun senso. Avevano una vita davanti, l’amore di una madre, anche quello di un padre che all’improvviso, da sorridente accompagnatore in gita con i suoi bambini, si è trasformato nel mostro che ha ucciso i piccoli. E oggi proprio sulle note del brano Un senso di Vasco Rossi, la mamma di Elena e Diego ha dato l’ultimo addio ai suoi piccoli. Tante lacrime, emozioni e dolore. Come può una madre dare l’addio ai suoi bambini? Come può una madre anche solo pensare che l’uomo che ha amato, il padre di quelle due creature, sia arrivato a compiere questo gesto atroce? Nessun fiore sulle bare dei due piccoli, su quella del bambino una maglia azzurra di calcio. Strazio e sofferenza, gli abbracci dati alla mamma che non ... Leggi su ultimenotizieflash

