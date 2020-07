Le previsioni meteo di domenica 5 luglio (Di sabato 4 luglio 2020) Le previsioni meteo di domenica 5 luglio – Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al Nord, nuvole e schiarite al Centro. Al Sud rovesci sparsi anche di moderata intensità. Le previsioni meteo di domenica 5 luglio – Condizioni in miglioramento al Nord e al Centro, instabile al Sud. Temperature in aumento su quasi tutta la penisola. Nord – Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle regioni settentrionali Condizioni in sensibile miglioramento sulle regioni del Nord ad eccezione di possibili addensamenti che interesseranno i rilievi alpini. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che torneranno a superare i 30 gradi. Centro – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni centrali Cielo in prevalenza sereno anche al Centro con possibili addensamenti che interesseranno solo le zone interne della Sardegna. Le ... Leggi su newsmondo

