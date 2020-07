Lady Diana, amara profezia: “Era convinta che qualcuno volesse ucciderla” (Di sabato 4 luglio 2020) L’incidente che ha causato la morte di Lady Diana nell’agosto del 1997 è da sempre avvolto nel mistero e in base a quanto rivelato da un’amica della principessa del Popolo sembra che avesse paura di essere uccisa. L’amara profezia di Lady Diana Simone Simmons, confidente di Lady Diana, ha raccontato, nel corso dell’inchiesta sulla morte … L'articolo Lady Diana, amara profezia: “Era convinta che qualcuno volesse ucciderla” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

