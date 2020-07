Joe Formaggio (FdI) dice che l’imprenditore del focolaio di Vicenza ha commesso una «leggerezza imperdonabile» (Di sabato 4 luglio 2020) Lo conoscono come il sindaco sceriffo, perché ha ricoperto in passato la carica di primo cittadino di Albettone. In passato si è fatto ritrarre con un fucile da caccia in mano e aveva fatto affermazioni discutibili sul razzismo. Ora Joe Formaggio si è trovato, suo malgrado, in mezzo alla vicenda del focolaio di coronavirus che si è sviluppato a Vicenza, facendo schizzare a 1,6 l’indice di contagio in Veneto e facendo arrabbiare Luca Zaia. Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, infatti, aveva partecipato all’evento a cui era stato presente l’imprenditore veneto che aveva deciso di andarci nonostante la febbre e nonostante la positività al coronavirus. LEGGI ANCHE > Zaia si arrabbia per gli atteggiamenti irresponsabili. Salvini si fa i selfie senza mascherina Joe Formaggio, il consigliere del Veneto che ha frequentato ... Leggi su giornalettismo

Un viaggio di lavoro in Serbia ma soprattutto l’irresponsabilità del primo contagiato: così le ultime ricostruzioni sarebbe esploso il focolaio di coronavirus che ha coinvolto l’azienda della provinci ...

Dicono che scalpitasse per tornare in Serbia. E così, visto che le frontiere erano state riaperte, ha preso il furgone, ha caricato un operaio e si è messo al volante. Partenza da Vicenza il 18 giugno ...

