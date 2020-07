#iltempodioshø (Di sabato 4 luglio 2020) Zingaretti al governo, Lazio verso il voto. Il Pd chiede da tempo un cambio di passo e il premier vorrebbe il segretario democratico in squadra. L'eventuale entrata del governatore nell'esecutivo decreterebbe la fine della legislatura regionale. Le ipotesi Lavoro, Sviluppo economico o Affari regionali. Leggi su iltempo

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #iltempodioshø