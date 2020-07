Formula 1, Hamilton under investigation in Austria: arrivata la decisione dei Commissari di Gara (Di sabato 4 luglio 2020) Lewis Hamilton l’ha scampata, i Commissari di Gara in Austria hanno deciso di non punire il pilota della Mercedes, finito under investigation dopo le qualifiche per non aver alzato il piede dall’acceleratore in regime di bandiere gialle. Pool/Getty ImagesGli stewards hanno cancellato il primo tempo del campione del mondo in Q3 per aver superato il track limit, ma poi hanno scelto di non punirlo per quanto riguarda il secondo capo di imputazione, sottolineando come Hamilton abbia alzato rallentato dopo l’uscita di pista di Bottas. Una decisione che però stride con quanto dichiarato da Lewis, che nel post qualifiche ha ammesso di non aver visto le bandiere gialle. Perché rallentare dunque? Un quesito che non troverà risposta, fatto sta che il britannico è salvo e domani partirà regolarmente in prima fila accanto a ... Leggi su sportfair

Gazzetta_it : #Ferrari, quante spine: errori nel progetto, caso #Vettel. E #Hamilton sembra già in fuga - SkySportF1 : Bottas: 'Sto tremando per la pole nel GP Austria'. Hamilton: 'Siamo i migliori' #SkyMotori #Formula1 #F1 #AustrianGp - Eurosport_IT : Un pensiero speciale per Alex #Zanardi da parte di Lewis #Hamilton ???? ? - fotopak : RT @Corriere: F1, Gp d’Austria: pole a Bottas poi Hamilton, disastro Ferrari - thelastcornerit : #F1 #TheLastCornerIt | UFFICIALE: Nessuna penalità per #Hamilton. Partirà 2° -