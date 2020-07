Formazioni ufficiali Sassuolo-Lecce: Serie A 2019/2020 (Di sabato 4 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Sassuolo-Lecce, match valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2019-20. Dopo la convincente vittoria di Firenze, i ragazzi di Roberto De Zerbi tornano a giocare tra le mura amiche del Mapei Stadium di Reggio Emilia dove accoglieranno il Lecce di Fabio Liverani. Con 37 punti i neroverdi si trovano con un rassicurante +12 sulla zona retrocessione mentre il Lecce è inguaiato nella lotta proprio per non retrocedere con le due genovesi Genoa e Samp. Fischio d’inizio alle ore 19:30, di seguito le scelte ufficiali Le Formazioni ufficiali Sassuolo: in attesa Lecce: in attesa Leggi su sportface

