È morto il bimbo di soli due anni caduto in piscina (Di sabato 4 luglio 2020) Ha smesso di battere ieri il cuore di Ezechiele, il bambino di Calendasco (Piacenza) di appena due anni finito sott'acqua in piscina nel pomeriggio del 30 giugno. Il piccolo che ha subito un lungo arresto cardio-circolatorio, era stato trasferito con un'elicoambulanza in un ospedale di Bergamo, dove è deceduto dopo due giorni di agonia per gravi danni neurologici. I carabinieri della centrale di San Nicolò, giunti sul posto dopo l'accaduto, stanno svolgendo le indagini sulla dinamica dell'incidente. La caduta in piscina Martedì pomeriggio il bambino stava giocando vicino alla piscina situata nel giardino di casa sua, nella zona rurale di località Incrociata, quando è probabilmente caduto nell'acqua profonda un metro e mezzo, perdendo conoscenza. Secondo le prime ... Leggi su howtodofor

BinaryOptionEU : Sparatoria in #Alabama, morto bimbo di 8 anni - KOLM197346 : RT @Adnkronos: Sparatoria in #Alabama, morto bimbo di 8 anni - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Sparatoria in #Alabama, morto bimbo di 8 anni - frances18008072 : RT @Adnkronos: Sparatoria in #Alabama, morto bimbo di 8 anni - Adnkronos : Sparatoria in #Alabama, morto bimbo di 8 anni -