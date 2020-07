Due casi di peste nera in Mongolia, in isolamento la regione di Khovd (Di sabato 4 luglio 2020) E’ allarme peste nera in Mongolia. Due casi sospetti legati al consumo di carne di marmotta. Isolata la regione di Khovd. MOSCA (RUSSIA) – Allarme peste nera in Mongolia. Secondo quanto scritto dal Moscow Times, nella regione di Khovd ci sarebbero due casi collegati al consumo di carne di marmotta. Sono in corso tutte le indagini per cercare di identificare le persone che hanno avuto contatti con i due individui. Fino a questo momento, non si registrano altri positivi anche se i test continueranno nelle prossime ore con oltre 500 persone finite nel mirino delle autorità sanitarie. La situazione sembra essere sotto controllo anche se l’attenzione resta molto alta. Una regione in isolamento Per evitare la diffusione di questa epidemia il governo locale ha deciso di mettere in quarantena la regione di Khovd, che si trova al confine con la Russia. I test ... Leggi su newsmondo

SkyTG24 : Mongolia, due casi di peste nera: scatta la quarantena nella regione di Khovd - fanpage : Due casi di peste nera in Mongolia #3luglio - pisto_gol : Rocco Commisso, nuovo patron della Fiorentina, prima ha confermato Montella, poi l’ha sostituito con Beppe Iachini,… - Phoenix_Fire_88 : @corradosinigagl @meteorologo777 non mi pare di aver visto statistiche per nessuno dei due casi, comunque un bambin… - tawaneptune : RT @diopaninaro: Tutti scandalizzati dai due casi di peste nera in Mongolia e intanto nessuno si rende conto che se i ghiacci continuano a… -