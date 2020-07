Dl Rilancio, Pa in smart working al 50% fino a fine anno. Incentivi per auto ibride (Di sabato 4 luglio 2020) Ecco le principali modifiche al Decreto dopo il passaggio in Commissione Bilancio della Camera: il testo lunedì 6 in Aula (il governo porrà la fiducia) Leggi su corriere

Dl Rilancio: il provvedimento è atteso per lunedì in Aula a Montecitorio, per l'inizio della discussione generale. Il governo dovrebbe porre la fiducia. Proroga fino al 31 dicembre 2020 del lavoro agi ...

Il decreto Rilancio cambia di nuovo. Il complesso provvedimento che contiene le misure per far ripartire l’Italia dopo lo choc da pandemia ha ottenuto il via libera dalla Commissione Bilancio della Ca ...

