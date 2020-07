Australia, un uomo ucciso da uno squalo a Fraser Island (Di sabato 4 luglio 2020) Un uomo è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo mentre pescava con una fiocina al largo della costa orientale dell'Australia. Lo ha annunciato la polizia. La vittima, 36 anni, è stata morsa su una gamba nelle acque vicino alla famosa destinazione turistica di Fraser Island, isola circa 400 chilometri a nord di Brisbane. Un'infermiera e un medico hanno curato l'uomo sul posto prima che arrivassero i soccorsi, ma è purtroppo deceduto per le lesioni riportate. Ne ha dato notizia la polizia. È il quarto attacco mortale di uno squalo in Australia da inizio anno."Questa è una giornata molto triste per la nostra comunità", ha dichiarato George Seymour, sindaco di Fraser Island su Facebook. "Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia e agli amici di questo giovane", ha detto. La polizia non ha identificato la specie di ... Leggi su ilfogliettone

